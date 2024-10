Corinthians x Boca Juniors: veja detalhes e onde assistir à estreia do Timão na Libertadores feminina

Nesta quinta-feira, o Corinthians fará sua estreia na Copa Libertadores feminina 2024. As 'Brabas' enfrentam o Boca Juniors às 18h30 (de Brasília), no Estádio Arsenio Erico, pelo Grupo A.

Onde assistir: A partida terá transmissão do SporTV e da BandSports, na televisão fechada, e também da Cazé TV e do Canal GOAT, no YouTube.

Últimos cinco jogos

Corinthians: O Timão soma quatro vitórias nas últimas cinco partidas, amargando apenas uma derrota. A equipe alvinegra ainda chega após conquistar o título do Campeonato Brasileiro feminino pela sexta vez.

Boca Juniors: Já o Boca Juniors chega após três vitórias consecutivas, além de dois empates, nas últimas cinco rodadas do Campeonato Argentino.

Prováveis escalações

Corinthians: Lelê; Paulinha (Isabela), Dani Arias, Mariza e Yasmim; Yaya, Duda Sampaio e Vic Albuquerque; Jaqueline, Millene e Gabi Portilho.



Técnico: Lucas Piccinato

Boca Juniors: Oliveros; Cruz, Masagli, Baccaro e Stabile; Preininger, Benitez e Sasaki; Dos Santos Celesteo, Arias e Priori.



Técnica: Florencia Quiñones

Arbitragem

Ainda não divulgada.