Corinthians empata com Boca em estreia frustrante na Libertadores Feminina

O Corinthians empatou com o Boca Juniors por 0 a 0 na primeira rodada da fase de grupos da Libertadores Feminina. A estreia do atual campeão continental aconteceu no Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai.

O próximo jogo do Corinthians na Libertadores é no domingo (6), contra o ADIFFEM, também em Assunção. O Boca joga no mesmo dia contra o Libertad.

Como foi o jogo

Primeiro tempo de pouco futebol. O Timão enfrentou muitas dificuldades na área de criação por erros técnicos e demorou para chegar no ataque com algum perigo. A primeira boa chegada do Corinthians aconteceu apenas com 40 minutos de bola rolando após boa jogada coletiva, mas Millene não conseguiu finalizar. Quando o time começou a engrenar, já era hora de ir para o vestiário.

Corinthians melhora, mas não sai do zero. As brasileiras voltaram a jogar na etapa final como o torcedor está acostumado. Gabi Portilho parou na goleira argentina, Zanotti chutou uma no travessão, e Millene fez um gol em posição de impedimento. Assim como no primeiro tempo, o time Alvinegro cresceu nos minutos finais e ficou perto da vitória. O Boca recuou e contou com boa atuação de Oliveros para manter o placar zerado.

Lances de destaque

Susto! Aos 12 minutos do primeiro tempo, Nuñez cobrou escanteio fechado e quase fez um gol olímpico. Yasmin tirou em cima da linha.

Corinthians aparece. Aos 42 minutos, Vic Albuquerque deu um ótimo passe para Gabi Portilho, que cruzou rasteiro para a área. Millene não pegou bem na finalização e chutou em cima da goleira Oliveros. No rebote, a atacante cometeu falta.

Defendeu! Gabi Portilho acelerou pela direita aos 18 minutos do segundo tempo e finalizou de dentro da área. Oliveros foi para cima do lance e defendeu com uma das pernas para evitar o gol.

Gol impedido. Aos 31, Gabi Zanotti chutou da meia-lua com efeito, mas a bola explodiu no travessão e voltou. Millene cabeceou para o gol em posição irregular, e o lance foi anulado já no campo.