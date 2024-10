'Corinthians tem chance de eliminar Flamengo em Itaquera', afirma Casão

O Corinthians saiu em desvantagem no primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Flamengo. No Fim de Papo, Walter Casagrande falou sobre as chances de classificação do time paulista.

Apesar do placar favorável ao rubro-negro, Casagrande acredita que Corinthians pode se classificar no jogo de volta. O comentarista falou sobre a possível reação do Alvinegro como mandante.