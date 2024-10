Corinthians: 'Fagner ficou exposto com Garro e Coronado', afirma Casagrande

O time do Corinthians escalado por Ramón Díaz no jogo de ida da Copa do Brasil foi pauta no Fim de Papo, programa exibido pelo UOL Esporte no YouTube.

Com os meio-campistas Igor Coronado e Rodrigo Garro titulares, a equipe perdeu força de marcação e deixou a defesa exposta. Para Walter Casagrande, o lateral-direito Fagner foi prejudicado.

O Coronado não tem intensidade e sofre com marcação pressão. Ele perdia a bola, não conseguia tocar rápido. O Garro é muito bom tecnicamente mas só consegue jogar com espaço. Quando ele pega na bola e tem espaço pra correr e olhar. Quando tem alguém em cima, marcando como o Flamengo fez, ele é uma presa fácil.