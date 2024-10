Corinthians admite contato com a Esportes da Sorte e reafirma confiança na empresa de apostas

Por meio de uma nota oficial divulgada na manhã desta quinta-feira, o Corinthians confirmou que entrou em contato com a Esportes da Sorte para saber como está o andamento do processo de regularização da casa de apostas junto ao SIGAP (Sistema de Gestão de Apostas). Na última terça-feira, o Ministério da Fazenda divulgou a lista das "bets" autorizadas a funcionarem no Brasil a partir do dia 11 de outubro, mas a patrocinadora do Timão não estava entre as casas selecionadas.

"O clube está em contato com a parceira e enviou um pedido de esclarecimentos sobre o status e os próximos passos dos processos de regularização da operação", disse o Corinthians em nota.

Além disso, o clube do Parque São Jorge reafirmou sua confiança na Esportes da Sorte, que está ajudando com os custos do atacante holandês Memphis Depay, principal contratação do Timão nesta janela de transferências.

"O Sport Club Corinthians Paulista reafirma sua confiança na Esportes da Sorte, nossa parceira de patrocínio, que vem cumprindo integralmente o contrato", afirmou o Timão.

A atitude do Corinthians é diferente da decisão tomada pelo Athletico-PR, outro clube patrocinado pela Esportes da Sorte, mas que anunciou que irá suspender a exposição da marca até que a situação da casa de apostas seja resolvida.

Veja a nota oficial do Corinthians divulgada nesta quinta-feira:

