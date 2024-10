Convocado para a Seleção Brasileira, Bremer sofre lesão grave no joelho e passará por cirurgia

Nesta quinta-feira, a Juventus comunicou que, após a realização de exames médicos, o zagueiro Gleison Bremer, convocado para a Seleção Brasileira, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O time italiano também informou que ele passará por cirurgia nos próximos dias.

O defensor de 27 anos se lesionou durante o confronto com o RB Leipzig, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões, no qual o time italiano venceu por 3 a 2. Bremer torceu o joelho enquanto estava cercando o atacante Lois Openda e teve que ser substituído com apenas seis minutos de jogo.

Apesar de o tempo de recuperação não ter sido divulgado pela Juventus, a expectativa é que o atleta de 27 anos fique fora de oito a 12 meses, com grandes chances de perder o restante da temporada.

Bremer estava em ótima fase no clube de Turim, sendo titular absoluto e peça-chave no esquema do técnico Thiago Motta. O jogador, inclusive, foi o capitão da equipe no duelo desta quarta-feira.

Por conta de suas boas atuações, foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para os jogos das Eliminatórias de outubro, diante do Chile e do Peru. Assim, com a lesão do zagueiro, o treinador terá que selecionar um novo nome para a vaga.