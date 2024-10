Com dois gols de Ketlen, Santos goleia Always Ready em estreia pela Libertadores feminina

Nesta quinta-feira, no Estádio CAR-FEM, o Santos fez sua estreia na Libertadores feminina de 2024. As Sereias da Vila golearam o Always Ready, da Bolívia, pelo placar de 5 a 0. Os gols foram marcados por Ketlen (2), Thaisinha, Suzane Pires e Day Silva.

Agora, o Santos assumiu a liderança do Grupo B da Libertadores, com três pontos. O derrotado Always Ready largou sem pontuar e na lanterna. Fecham o grupo Olímpica, que tem três pontos e está na vice-liderança, e o Colo-Colo, em terceiro lugar.

O próximo compromisso do Santos pela Libertadores acontece no domingo, às 20h (de Brasília), contra o Colo-Colo, no Estádio Ypané. Já o Aways Ready, no mesmo dia, às 17h30, enfrenta o Olímpia, no Estádio Ypané.

O Santos inaugurou o marcador aos dois minutos, com gol de Thaisinha. As Sereias mantiveram a intensidade e aumentaram a vantagem pouco depois, aos 5, com Suzane Pires.

O terceiro gol do Santos saiu ainda no primeiro tempo, aos 39 minutos. Ketlen não desperdiçou a chance e anotou o seu primeiro gol nesta edição de Copa Libertadores feminina.

Assim como encerrou o primeiro tempo, o Alvinegro Praiano voltou para o segundo: com alta intensidade, sem dar chances à equipe boliviana. Aos 4 minutos, Day Silva anotou o quarto do Santos no Paraguai.

Para fechar a conta, em uma confusão dentro da grande área, a bola sobrou para Ketlen, que conseguiu fazer a finalização e encobrir a goleira Paula Andrea.