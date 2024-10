Casagrande: '1º tempo do Flamengo foi perfeito e o Corinthians teve sorte'

O Fim de Papo repercutiu a vitória do Flamengo por 1 a 0 contra o Corinthians, no Maracanã, pela semifinal da Copa do Brasil.

Para o comentarista Walter Casagrande, o primeiro tempo teve muita superioridade do rubro-negro. O time carioca foi elogiado e a escalação inicial do técnico Ramón Díaz foi criticada pelo ex-jogador.