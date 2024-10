Carille comanda treino tático e pode repetir Santos pela terceira vez seguida contra o Goiás

O elenco do Santos treinou na manhã desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, e deu sequência à preparação para a partida contra o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille orientou uma atividade tática com o grupo.

O treinador ainda pode repetir a escalação do Peixe pelo terceiro jogo consecutivo na Segunda Divisão. Ele não conta com novos desfalques e, portanto, pode enviar a campo o mesmo time que empatou contra o Novorizontino e ganhou do Operário-PR, ambos os jogos na Vila Viva Sorte.

O Santos, apenas, tem uma longa lista de pendurados e que, se tomarem cartão amarelo, podem ficar fora do embate seguinte, diante do Mirassol. São eles: Gil, Escobar, Rodrigo Ferreira, João Schmidt, Pituca, Sandry, Tomás Rincón e Giuliano. Já as baixas seguem sendo João Paulo, Aderlan e Kevyson, entregues ao DM.

Portanto, a provável escalação do time é: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Guilherme e Wendel Silva.

Carille ainda tem mais três sessões de treino para definir a equipe que irá a campo. No domingo de tarde, o grupo irá viajar para Goiânia, sede do duelo com o Goiás. A bola rola às 21h (de Brasília) de segunda-feira, na Serrinha.

O Santos está cada vez mais perto de garantir o acesso à Série A, mas ainda visa a ponta da tabela. Neste momento, o time é o segundo colocado do torneio, com 53 pontos, apenas um abaixo do Novorizontino.