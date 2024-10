Palmeiras sub-20 aplica maior goleada de sua história e avança na Copa do Brasil

Embalado pelo título do Campeonato Brasileiro, conquistado na última segunda-feira (30), o Palmeiras sub-20 estreou na Copa do Brasil com uma goleada por 12 a 0 sobre o União ABC (MS) — a maior goleada da categoria na história em uma competição oficial. Luighi (duas vezes), Robson, Thalys, Benedetti, Rafael Coutinho, Allan, Agner (duas vezes), Sorriso (duas vezes) e Daniel marcaram os gols palmeirenses em duelo da primeira fase, que aconteceu nesta quinta-feira (3), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Com esse resultado, que é o maior já feito pelas Crias da Academia do sub-20 em competições oficiais, o Verdão avançou à segunda fase da competição. Agora, a equipe paulista tem como próximo adversário o Coritiba, que bateu o Juventude, nos pênaltis (3 a 1), depois de empatar por 1 a 1 no tempo normal. Essa etapa, que acontece com jogos de ida e volta, está prevista para acontecer nos dias 16 e 23 de outubro.

Antes, o time comandado por Lucas Andrade enfrenta o Corinthians, no dia 12 de outubro, em jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola às 15 horas, no Parque São Jorge.

O Palmeiras abriu o placar aos quatro minutos. Depois de jogada ensaiada em cobrança de escanteio, Arthur avançou em profundidade e cruzou na área para Luighi concluir para o fundo do gol. Aos 12, Gilberto cobrou escanteio na medida para Robson cabecear e ampliar o placar para o Verdão. Vinte minutos depois, Thalys ficou com a bola a entrada da área e soltou uma pancada e fez o terceiro gol.

Forte na bola parada, Gilberto cobrou novo escanteio aos 38 e dessa vez Benedetti levou a melhor na área, cabeceou e anotou o quarto tento palmeirense. Aos 43, Coutinho, decisivo na final do Brasileiro, deixou o dele. O camisa 5 tabelou com Luighi, invadiu a área, finalizou e balançou a rede. Dois minutos depois, Riquelme Fillipi saiu bem pela esquerda e cruzou para Allan fazer mais um para o Alviverde. Aos 45, o Riquelme deu bom passe para Luighi, que bateu de dentro da área e fez o sétimo.

O placar ficou ainda mais elástico no segundo tempo. Logo aos três minutos, Coutinho deu bom passe para Agner, que bateu cruzado de dentro da área e estufou a rede do União ABC, marcando seu primeiro gol na base do Verdão. Aos 10, Agner deu assistência para Sorriso bater de frente para o gol e fazer o nono do Palmeiras. Dez minutos depois, Edney tocou para Daniel, que saiu na cara do gol e fez o décimo.

Na sequência, Edney avançou pela direita, cruzou na área, e Agner fez mais um. Aos 30, Riquelme recuperou a bola após saída errada do União ABC e tocou para Sorriso finalizar, livre, de dentro da área e anotar o 12° tento palmeirense.