Augsburg x Borussia Monchengladbach: saiba prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Alemão

A sexta rodada do Campeonato Alemão terá início nesta sexta-feira. O Augsburg terá pela frente o Borussia Monchengladbah, às 15h30 (de Brasília), na WWK Arena.

ONDE ASSISTIR: A partida terá transmissão do OneFootball.

O Augsburg tenta se reencontrar com o caminho das vitórias, já que vem de duas derrotas seguidas na competição nacional. Desse modo, a equipe está logo acima da zona de rebaixamento, na 15ª posição, com apenas cinco pontos.

Uma vitória contra no próximo compromisso é fundamental para o Augsburg ter tranquilidade para as próximas rodadas.

Já o Borussia Monchengladbah vem de vitória contra o Union Berlin pelo placar magro de 1 a 0. Os visitantes estão no meio da tabela, com seis pontos e na 11º posição, e buscam mais um triunfo para se aproximarem do pelotão da frente do Campeonato Alemão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES



Augsburg: Labrovic; Bauer, Gouweleeuw, Schlotterbeck; Wolf, Onyeka, Jakic, Giannoulis; Rexhbecaj; Tietz, Mounie



Técnico: Jess Throup

Borussia Monchengladbach: Nicolas; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Sander, Weigl; Hack, Stoger, Plea; Kleindiens



Técnico: Gerardo Seoane

ARBITRAGEM



O jogo será apitado pelo árbitro Florian Badstubner.