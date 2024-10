Após derrota para o Atlético-MG, Vasco inicia preparação para enfrentar o Juventude no Brasileirão

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Vasco se reapresentou no CT Moacyr Barbosa e iniciou os preparativos para enfrentar o Juventude, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado. O Cruzmaltino vem de derrota na partida de ida das semifinais da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.

O técnico Rafael Paiva terá pouco tempo para analisar a situação física de seus jogadores antes do próximo duelo contra o Juventude, já que a equipe jogou na quarta-feira pela Copa do Brasil e foi derrotado. Por conta disso, uma escalação alternativa deve ser escalada no duelo deste final de semana.

Em imagens divulgadas pelo clube, é possível ver os jogadores que não iniciaram a partida contra o Galo treinando com bola no gramado do CT.

Desse modo, os atletas que fizeram parte do 11 inicial no último compromisso cumpriram uma rotina de recuperação física na parte interna.

Alguns atletas ainda estão no departamento médico, incluindo Paulinho, Adson, Estrella e Jair. Após o confronto com o Atlético-MG, Philippe Coutinho mencionou o desgaste físico, mas garantiu que não sofreu nenhuma lesão. Já Mateus Carvalho, expulso no jogo contra o Cruzeiro, cumprirá suspensão contra o Juventude.

Vale destacar que a comissão técnica de Rafael Paiva ainda tem o treinamento desta sexta-feira para realizar os últimos ajustes e definir a equipe titular do Vasco da Gama. A bola rola às 21h (de Brasília) deste sábado, em São Januário.

O Vasco está, atualmente, está na nona colocação com 36 pontos, em 27 rodadas disputadas.