Weverton deixou Neymar no 'vácuo' por bola do ouro olímpico na Rio-2016

Weverton, goleiro do Palmeiras, relembrou um 'vácuo' inusitado dado em Neymar na conquista do ouro nas Olimpíadas do Rio 2016.

O que aconteceu

O camisa 10 foi o responsável por converter a última e decisiva cobrança, dando o título a seleção brasileira. Após o título, Weverton conta que tinha 'que levar alguma coisa daquele momento' para guardar de recordação: a bola do ouro.

Na emoção de buscar algum objeto, o goleiro acabou deixando Neymar 'no vácuo' para assegurar a bola do jogo. Ele falou em entrevista ao Zona Mista do Hernan, no ar no canal do UOL Esporte no YouTube.

Aquele dia eu só pensava que eu tinha que levar alguma coisa daquele momento. Aí eu pensei na bola, ela tinha ficado onde o Neymar bateu, ele veio de braço aberto e eu fui lá pegar a bola (risos). Eu não sabia aonde ele iria bater. Aí ele fez o gol, saiu correndo, eu meti a curva aqui e fui pegar a bola. Era a bola da Olimpíada, imagina daqui uns 20, 30 anos. Eu falei, o Neymar eu vou ver outras vezes, essa bola… Weverton, ao UOL.

