TV Cultura transmite duelo entre Eintracht Frankfurt e Bayern de Munique pela Bundesliga

A TV Cultura transmite neste domingo, a partir das 12h15 (de Brasília), o jogo da 6ª rodada da Bundesliga entre Eintracht Frankfurt eBayern de Munique, que acontece na Arena Frankfurt, na Alemanha. O apito inicial acontece às 12h30, com narração de Marco de Vargas e comentários de Gustavo Ribeirão.

Na última rodada (5ª), o Eintracht Frankfurt subiu duas posições na tabela ao vencer o lanterna Holstein Kiel por 4 a 2, com destaque para os dois gols do atacante Omar Marmoush, atual artilheiro do campeonato. O zagueiro brasileiro Tuta também marcou, fechando o placar. Com essa vitória, o Frankfurt assumiu a vice-liderança com 12 pontos. Até o momento, o time marcou 11 gols e sofreu seis, com um saldo positivo de cinco gols.

Do outro lado, o líder Bayern de Munique está apenas um ponto à frente, com 13. Na última rodada, o Bayern empatou com o atual campeão Bayer Leverkusen, em 1 a 1. O time de Munique possui o melhor ataque da competição, com 17 gols marcados e apenas quatro sofridos, mantendo um saldo positivo de 13 gols. Harry Kane, camisa 9, é o vice-artilheiro da Bundesliga, com cinco gols.

No sábado, RB Leipzig (3º colocado), Bayer Leverkusen (4º) e Borussia Dortmund (5º) disputam outros duelos e podem mexer nas primeiras posições da tabela, colocando mais emoção na briga pela liderança.

Nas 152 vezes em que se encontraram em campo, Bayern de Munique conquistou 77 vitórias contra 44 do Eintracht Frankfurt e 31 empates. O Bayern também tem vantagem no número de gols marcados: 294 contra 213. Na temporada passada, o Frankfurt goleou o Bayern por 5 a 1 em casa, mas o bávaros venceram por 2 a 1 no jogo de volta.