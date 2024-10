Time feminino de vôlei do Fluminense terá patrocínio de casa de apostas

O Fluminense anunciou nesta quarta-feira que a Superbet será a nova patrocinadora máster da equipe feminina de vôlei para a temporada 2024/2025. A marca já patrocina o futebol masculino e feminino do clube desde abril deste ano.

"Estamos muito entusiasmados em firmar essa nova parceria com o Fluminense. Torcemos para que esse investimento proporcione ao time de vôlei feminino todo o suporte para disputar uma competição de enorme visibilidade como a Superliga. Mais uma vez, nosso patrocínio reforça o compromisso da Superbet em investir no esporte e colocar o clube para disputar sempre na parte de cima da tabela e nos playoffs", disse Alexandre Fonseca, CEO da Superbet Brasil.

"Firmar essa nova parceria com a Superbet passa pelo entendimento do valor e do tamanho do Fluminense. Somos um clube com muita história e glórias em diversas modalidades. Desejamos que, juntos, Fluminense e Superbet deem continuidade ao caminho de conquistas e fortaleçam ainda mais o nosso time adulto feminino de vôlei", falou o presidente Mário Bittencourt.

Publicação de @fluminensefc Ver no Threads

A estreia da camisa com o patrocínio da marca deve ocorrer nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), quando o Fluminense encara o Tijuca Tênis Clube pela primeira rodada do Campeonato Estadual de vôlei. O duelo será realizado no Ginásio João Coelho Netto, em Laranjeiras.

O Ministério da Fazenda divulgou na noite desta terça-feira a lista das casas de apostas que estão autorizadas a operar em território nacional até janeiro de 2025, quando a regulamentação das chamadas "bets" e seus apostadores passará por rigorosidade ainda maior. A Superbet é uma das plataformas que já possuem a autorização para seguirem operando.