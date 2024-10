Time do mês de setembro do Brasileirão tem jogadores de Palmeiras e Corinthians

Com o fim de setembro, o Sofascore divulgou os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro no mês. Rodrigo Garro e Ángel Romero, do Corinthians, e Raphael Veiga, do Palmeiras, estão presentes na lista.

No período, pelo lado corintiano, Romero marcou dois gols em quatro jogos, e Garro, também em quatro partidas, balançou as redes duas vezes e deu uma assistência. Raphael Veiga, por sua vez, marcou três tentos em quatro duelos.

Palmeiras e Corinthians vivem situações opostas no Campeonato Brasileiro. Enquanto o Verdão é o vice-líder com 56 pontos, o Timão luta contra o rebaixamento, aparecendo em 17º lugar, com 28 pontos.

Em setembro, o Palmeiras venceu todos os quatro jogos. O Corinthians ganhou dois e perdeu dois.

Publicação de @sofascorebr_oficial Ver no Threads

Veja a seleção do mês de setembro completa

Goleiro: Cleiton (RB Bragantino)

Defensores: Rodrigo Fagundes (Criciúma), Léo Ortiz (Flamengo) e Thiago Heleno (Athletico-PR)

Meias: Gerson (Flamengo), Alan Patrick (Internacional), Rodrigo Garro (Corinthians) e Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Luiz Henrique (Botafogo); Ángel Romero (Corinthians) e Wesley (Internacional).