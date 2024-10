Teixeira reconhece desempenho ruim do Santos na Série B, mas pede paciência e união à torcida

Marcelo Teixeira afirmou, nesta quarta-feira, que não está satisfeito com o desempenho do Santos na Série B do Campeonato Brasileiro. O presidente do Peixe entende que o futebol poderia ser melhor, mas salientou que os objetivos do ano estão sendo concluídos.

"Quando nós assumimos, o objetivo da gestão era mudar radicalmente o elenco e comissão técnica. Tínhamos dias para realizar esse objetivo. E conseguimos, de uma forma muito rápida. Definimos a comissão técnica, o elenco de jogadores, mudamos a imagem dos jogadores. Aqueles profissionais e nós, da diretoria, sabemos da dificuldade que tivemos para definir esse elenco. A pressão é enorme. Duas competições apenas, quase não há vitrine. Esses profissionais, tanto comissão quanto elenco, se dispuseram a estar no Santos, dentro desse projeto de recolocar o clube no seu devido lugar", disse.

"Tivemos o início da temporada com dois objetivos concluídos, com final do Paulista e vaga na Copa do Brasil. Estamos indo para a 30ª rodada da Série B, em poucas rodadas não estivemos no G4. Temos jogos de invencibilidade, jogos com marcas importantes, terminamos o primeiro turno em primeiro lugar, o Santos está disputando de igual para igual essas quatro vagas para a Série A. Vou avaliar como torcedor: o sistema de jogo, a apresentação do time é questionável, respeito a posição. Achávamos que poderíamos jogar mais. Porém, o objetivo para a gestão é claro: estar entre os finalistas do Paulistão, vaga da Copa do Brasil e estar entre os 4 da Série B. Estamos conseguindo os três. Os resultados estão sendo alcançados", ampliou.

Marcelo Teixeira ainda pediu união e apoio à torcida santista nesta reta final de temporada. Faltam nove jogos para o final da Série B. No momento, o Alvinegro Praiano está em segundo, com 53 pontos, um a menos que o líder Novorizontino.

"Devemos prestigiar a comissão técnica, estar ao lado dos atletas. Precisamos do apoio. Faltam nove jogos para o Santos voltar de onde nunca deveria ter saído. Estamos tentando tirar o Santos dessa situação. Estávamos fazendo todo o esforço. Peço ao torcedor, independente de querer ver o time se apresentando melhor, para que fique ao lado do time para que o objetivo do ano seja alcançado. Em 2025, logicamente, será diferente. Tudo está acontecendo em seu devido momento. O Santos conseguirá, no seu momento, ser protagonista de um Paulista e da Série A", comentou.

"A expectativa criada para o elenco do Santos após o Paulista pode criar uma certa ilusão. Essa é a visão do torcedor. Se você avaliar o grupo de jogadores, concordo que poderíamos estar um pouco à frente do segundo colocado. Mas são hipóteses. Se você avaliar o que o Santos fez em 2002, por exemplo, a folha salarial era muito menor aos rivais que estavam brigando pelo título. A folha salarial não representa o que o time pode apresentar. O Novorizontino é um exemplo. São circunstâncias do futebol. Não podemos menosprezar os clubes que fazem um bom trabalho. Eles fazem um bom trabalho. O Santos, com pouco tempo para montar esse elenco, faz um bom trabalho", acrescentou.

"Queria um elenco de estrelas, mas não podemos criar mais dívidas. Temos uma comissão técnica e um grupo de jogadores que estão cumprindo suas obrigações. Faltam 9 rodadas. Temos que ir passo a passo, sem se precipitar. Ao término do campeonato vamos averiguar o resultado da Série B. Tomara que nunca mais ninguém tome atitudes e decisões que levem o Santos disputa um campeonato como esse", finalizou.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.