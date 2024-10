Shakira confirma show no Morumbis e é a 10ª atração em nova fase do estádio

A cantora Shakira anunciou nesta quarta-feira (2) que virá ao Brasil em fevereiro de 2025 e se apresentará no Morumbis no dia 13 pela turnê "Las Mujeres Ya No Lloran". É a décima grande atração de uma nova fase do estádio do São Paulo.

O Morumbis voltou a receber shows em 2022 após um hiato de mais de dois anos. De lá pra cá, o estádio vem se notabilizando por receber grandes nomes mundiais.

A nova fase do estádio foi ratificada no final do ano passado quando o São Paulo assinou um acordo com a produtora Live Nation válido por cinco anos. No contrato de R$ 60 milhões, a empresa tem direito a usar a casa do Tricolor para shows.

Desde 2022 já são dez grandes shows no estádio entre nomes nacionais e, sobretudo, internacionais. Metallica e Iron Maiden em 2022, Coldplay, Red Hot Chilli Peppers e RBD em 2023, além de Victor & Léo, The Weeknd, Bruno Mars e Gusttavo Lima neste ano.

Já antes da assinatura do acordo com a Live Nation, o São Paulo já previa cerca de 20 shows no Morumbis até o final de 2025. O Tricolor fala em capital intangível com a utilização do estádio para shows de artistas históricos.