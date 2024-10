São Paulo faz 6 no Londrina e avança às oitavas da Copa do Brasil sub-20

O São Paulo atropelou o Londrina nesta quarta-feira, no CFA Laudo Natel, em Cotia, pela primeira fase da Copa do Brasil sub-20, ao vencer o adversário por 6 a 1. Os gols da partida foram marcados por Hugo (2), Ryan Francisco, Ferreira (2) e Manso.

Com o resultado, o Tricolor avançou às oitavas de final da Copa do Brasil sub-20. Na próxima fase, os são-paulinos enfrentarão o Criciúma, que bateu o Grêmio por 2 a 1, fora de casa.

O jogo

O São Paulo precisou de apenas dez minutos para abrir o placar. Hugo recebeu dentro da área e bateu firme para balançar as redes. Pouco depois, aos 14, foi a vez de Ryan Francisco aproveitar o cruzamento para ampliar a vantagem de sua equipe.

Antes de as equipes irem para o intervalo o São Paulo transformou a confortável vantagem em uma elástica vitória parcial. Hugo novamente apareceu bem, completando o passe recebido sem deixar a bola cair no chão, marcando um bonito gol para fazer 3 a 0.

Filme repetido

Assim como no primeiro tempo, o São Paulo começou a etapa complementar de maneira avassaladora, chegando ao quarto gol com 11 minutos. Ferreira invadiu a área e bateu de bico, sem chances para o goleiro. O Londrina mal teve tempo de absorver o golpe e já sofreu outro, novamente com Ferreira, que desta vez tabelou com Alves antes de finalizar com categoria, fazendo 5 a 0.

Os visitantes ainda marcaram um gol de honra, após cobrança de escanteio, aos 30 minutos, mas já não havia como reagir. O São Paulo, com requintes de crueldade, também chegou ao sexto gol na reta final com Manso, que aproveitou o bate-rebate dentro da área para limpar o zagueiro e bater forte, fechando os trabalhos em Cotia.