Róger Guedes registra encontro com Cristiano Ronaldo: "Sonho realizado"

Nesta quarta-feira, o atacante Róger Guedes registrou o encontro com o Cristiano Ronaldo, pela Liga dos Campeões da Ásia, na última segunda-feira. A partida terminou em vitória do Al-Nassr sobre o Al-Rayyan, por 2 a 1, no Al -Awwal Park.

"Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam."



Salmos 9:10", escreveu. "Sonho realizado GRAÇAS A DEUS OBRIGADO POR TUDO SEMPRE DEUS VOCÊ É MARAVILHOSO SEMPRE", celebrou.

Os gols do time saudita foram marcados por Sadio Mané e Cristiano Ronaldo. Róger Guedes, por sua vez, diminuiu a desvantagem já na reta final da partida.

Com o resultado positivo, o Al-Nassr está com quatro pontos, na quarta posição do Grupo B. O Al-Rayyan, por outro lado, se encontra na 12ª e última colocação.

Após a saída do Corinthians, Róger Guedes rumou para o futebol do Catar. Em 38 jogos, o atacante marcou 27 gols e distribuiu seis assistências.