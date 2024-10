Palmeiras tem déficit de R$ 28 milhões em agosto, mas segue positivo no ano

O Palmeiras teve um déficit de R$ 28,3 milhões no mês de agosto e registrou o seu pior resultado do ano — o número não preocupa. O balancete foi divulgado ao Conselho de Orientação e Fiscalização (COF) e publicado no site oficial na última segunda-feira (1).

O que aconteceu

Clube imaginava fechar o mês com um déficit de apenas R$ 742 mil, mas teve gastos acima do previsto. Alguns exemplos são os gastos com despesas com pessoais e encargos sociais, direitos de imagem, amortização com direitos de jogadores e baixas e gastos com vendas de atletas

Expectativa do Palmeiras era ter R$ 65,7 milhões em gastos no mês de agosto, mas acabou tendo R$ 87,9 milhões.

Palmeiras segue com superávit de R$ 129,2 milhões em 2024, mesmo com o déficit pesado de agosto. O clube projetou um superávit de R$ 40 milhões como orçamento da temporada, mas esse número será tranquilamente superado.

O clube obteve mais receitas do que o incialmente previsto para o mês (R$ 74,7 milhões, o esperado em orçamento era R$ 68,3 milhões), mas as despesas também subiram.

Dívida com a Crefisa também voltou a cair. Em agosto, foi registrado que o débito está em R$ 7,2 milhões — Leila prometeu que zeraria a dívida antes das eleições do clube no fim do ano.

Veja as principais fontes de receita do Palmeiras