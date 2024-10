Palmeiras tem déficit de R$ 18 milhões em agosto, mas segue acima do orçado no balanço anual

O Palmeiras divulgou nesta quarta-feira o balancete referente ao mês de agosto. O documento, já aprovado pelo COF (Conselho de Orientação e Fiscalização), registra um déficit de R$ 18,2 milhões.

O resultado do exercício foi pior do que o orçado pelo clube, que projetava um déficit de apenas $ 742 mil para o mês de agosto. As receitas foram maiores do que o previsto: a equipe faturou R$ 74,7 milhões e esperava R$ 68,3 milhões neste período. Mas, as despesas também foram mais altas do que se imaginava.

Ao todo, o Palmeiras gastou R$ 77,5 milhões em agosto. O clube, no entanto, esperava desembolsar R$ 65,7 milhões.

Os principais gastos do Alviverde, de acordo com dados apresentados no balancete, foram: as despesas com pessoais, além de encargos sociais, direitos de imagem, depreciação e amortização, amortização com direitos de jogadores e as baixas e gastos com vendas de atletas. Todas estiveram acima do orçado pelo clube.

Apesar do exercício negativo, o balanço anual segue com um superávit muito acima do projeto pelo Palmeiras. Neste momento, o acumulado da temporada de 2024 é um lucro de quase R$ 140 milhões. O clube esperava, neste período do ano, um superávit de R$ 40 milhões.

Veja quais foram as principais fontes de receita do Palmeiras em agosto: