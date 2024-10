Meia do Manchester City foi detido em Madri por roubo de celular

O luso-brasileiro Matheus Nunes foi detido em Madri, na Espanha, no último dia 8 de setembro. De acordo com o jornal El Mundo, o jogador do Manchester City teria roubado o celular de um homem que supostamente teria tirado uma foto do meia no banheiro de uma boate.

Ainda de acordo com a reportagem, após o incidente, Matheus Nunes foi levado à delegacia para prestar depoimento. Horas depois, o jogador foi liberado com acusações pendentes de julgamento.

Algumas das testemunhas presentes no local afirmam que a vítima tentou tirar uma foto de Matheus Nunes sem permissão, e, muito irritado, o meio-campista pegou o celular da mão dele. Em outro relato, o homem esbarrou no luso-brasileiro enquanto estava com o celular na mão, e o jogador tomou o aparelho dele, acreditando que estava sendo fotografado.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Manchester City (@mancity)

Quando a polícia chegou no local, descobriu que Matheus Nunes tinha o celular de outra pessoa e, após ouvir o depoimento da vítima, algemaram e prenderam o atleta. Assim, o jogador de 26 anos logo notificou seu advogado, que rapidamente iniciou os trabalhos para conseguir a libertação.

Apesar de jogar na Inglaterra, Matheus Nunes estava na Espanha para aproveitar sua folga restante após a data Fifa de setembro. Ele não foi convocado para a seleção portuguesa.

Nascido no Rio de Janeiro e naturalizado português, Matheus Nunes não chegou a jogar profissionalmente no Brasil. Em Portugal, ele jogou no Ericeirense, no Estoril e no Sporting. Na sequência, foi para Inglaterra, onde jogou pelo Wolverhampton e, agora, Manchester City.

Matheus Nunes esteve em campo na vitória do Manchester City sobre o Slovan Bratislava nesta terça-feira pela Liga dos Campeões. Inclusive, ele começou entre os titulares.