Jogador do City é preso por roubar celular em boate na Espanha, diz jornal

O meio-campista Matheus Nunes, do Manchester City, foi preso em setembro por roubar um celular em uma discoteca em Madri, na Espanha. A informação é do jornal espanhol El Mundo.

O que aconteceu

O jogador de 26 anos foi detido na boate La Riviera, no último dia 8, e levado para a delegacia de Arganzuela. O jornal espanhol publicou que a informação foi confirmada pela Sede da Polícia da cidade.

Matheus Nunes teria roubado o celular de uma pessoa que havia tirado uma foto sua no banheiro. A suposta vítima é um homem de 58 anos. Os eventos ocorreram na madrugada, por volta das 0h30 (de Brasília), 5h30 no horário local.

Ele prestou depoimento por um suposto crime de roubo e foi liberado no mesmo dia, com acusações pendentes. Ele chegou a ir para a cela, mas acionou seu advogado e deixou delegacia livre.

Há duas versões para o que teria causado a confusão. A primeira é que a suposta vítima tirou uma foto sem consentimento dentro do banheiro e que o jogador, irritado, pegou o celular e disse que não devolveria. A segunda é que o homem de 58 anos teria encostado no atleta enquanto carregava o celular, e que Matheus Nunes pegou o aparelho achando que teria sido fotografado sem permissão.

O brasileiro naturalizado português estava no local com amigos para aproveitar a folga durante a Data Fifa. Ele não foi convocado por Portugal para as partidas em questão, contra Croácia e Escócia, e o City não teve compromissos no período devido aos jogos das seleções.

Na semana seguinte, ele entrou em campo pelo Campeonato Inglês. O jogador foi acionado na reta final da partida contra o Brentford e disputou outros dois jogos desde então, tendo marcado no duelo contra o Watford, pela Copa da Liga Inglesa.