Marília Ruiz: STJD dá prazo para ouvir Fla e CBF sobre datas da Copa BR

Durante o Fim de Papo desta quarta (2), a jornalista Marília Ruiz informou que CBF e Flamengo terão que se posicionar diante do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) sobre a mudança de datas dos jogos de volta da semifinal da Copa do Brasil.

Marília explicou que o STJD quer uma posição das duas instituições especificamente sobre os pedidos de liminar para que a mudança das datas seja cancelada. De acordo com a jornalista, ainda não se sabe qual será o argumento de CBF e Flamengo.

CBF e Flamengo receberam uma notificação do STJD, foram citados, porque o Flamengo se colocou como assistente da causa da CBF, para que se manifestem com relação aos pedidos de liminar para que seja cancelada a inversão [de datas da Copa do Brasil e do Brasileirão]. Os jurídicos de ambos estão trabalhando. Não há informação sobre como vão argumentar.

Marília Ruiz

