Luiz Henrique recebe o troféu de melhor jogador do mês de agosto no Brasileirão

Nesta quarta-feira, o atacante Luiz Henrique, do Botafogo, recebeu o troféu de melhor jogador do Brasileirão no mês de agosto.

Durante o período, Luiz Henrique ficou invicto com o Fogão. Foram três vitórias (Atlético-GO, Flamengo e Fortaleza) e um empate diante do Bahia. O único gol marcado pelo atleta foi contra o Dragão, no goleada por 4 a 1.

Além disso, o atacante foi convocado para servir a Seleção Brasileira nos jogos contra Paraguai e Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Atualmente, o Botafogo lidera o Brasileirão, com 57 pontos, um a mais em relação ao Palmeiras, segundo colocado.

Pela competição, a equipe carioca retorna aos gramados neste sábado, contra o Athletico-PR, pela 29ª rodada. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Ligga Arena.