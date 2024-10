Liverpool x Bologna: veja onde assistir e prováveis escalações para o duelo pela Liga dos Campeões

Na tarde desta quarta-feira, o Liverpool recebe o Bologna, às 16h (de Brasília), em Anfield, na Inglaterra. O jogo é válido pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa.

Os Reds venceram o Milan fora de casa por 3 a 1 em sua primeira partida e estão em sétimo lugar na tabela geral. Já a equipe italiana empatou sem gols na estreia com o Shakhtar Donetsk, ficando na 18ª colocação.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming MAX.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS

Liverpool: Quatro vitórias e uma derrota;



Bologna: Uma vitória e quatro empates.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk e Robertson; Gravenberch, Szoboszlai e Mac Allister; Salah, Núñez e Díaz



Técnico: Arne Slot

Bologna: Skroupski; Posch, Beukema, Lucumí e Lykogiannis; Aebischer e Freuler; Orsolini, Fabian e Ndoye; Castro



Técnico: Vincenzo Italiano

ARBITRAGEM

Nikola Dabanovi? será o árbitro da partida, com os assistentes Vladan Todorovi? e Sr?an Jovanovic. Tomasz Kwiatkowski está no comando do VAR.