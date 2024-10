Hugo Calderano e Bruna Takahashi vencem e se garantem nas oitavas de final do Smash da China

O tênis de mesa do Brasil segue nas disputas individuais do Grand Smash da China, em Pequim, um dos eventos mais importantes do circuito mundial. Nesta quarta-feira, Hugo Calderano e Bruna Takahashi venceram suas respectivas partidas válidas pela segunda rodada do torneio e vão disputar a fase de oitavas de final.

Hugo Calderano, terceiro melhor do ranking mundial, saiu atrás, mas virou e venceu o sul-coreano Na Jaehyun (22º do ranking mundial) pelo placar de 3 sets a 1, parciais de 10/12, 11/9, 12/10 e 11/6. Por uma vaga nas quartas de final, o brasileiro terá pela frente o vencedor do confronto entre o esloveno Darko Jorgic e o chinês Xu Yingbin.

Bruna Takahashi, 25ª no ranking mundial, também ganhou de virada, 3 sets a 1 para cima da canadense Mo Zhang (44ª do ranking mundial), com parciais de 8/11, 13/11, 11/6 e 11/9. Nas oitavas de final, Bruna Takahashi vai enfrentar a sul-coreana Suh Hyo Won, atual número 31 do ranking mundial. A partida está marcada para esta quinta-feira (3), por volta de 1h (de Brasília).

O Grand Smash da China garante dois mil pontos para o campeão no ranking mundial e mil e quatrocentos pontos para o vice-campeão. Hugo Calderano, na chave masculina, é o cabeça de chave número 2 da competição, e grande favorito. Isso porque o cabeça de chave número 1, o chinês Wang Chuqin já foi eliminado ainda na segunda rodada.

Os demais mesatenistas brasileiros já foram eliminados do Smash China. Guilherme Teodoro e Vitor Ishiy, nas duplas masculinas, perderam ainda na primeira rodada, derrota para os chineses Xu Yingbin e Huang Youzheng, revés por 3 sets a 1, com parciais de 11/9, 6/11, 3/11 e 8/11.

Nas duplas mistas, também na primeira rodada, Bruna Takahashi e Vitor Ishiy perderam para os japoneses Miwa Harimoto e Sora Matsushima por 3 a 2 (11/4, 9/11, 11/4, 10/12 e 11/3). Ainda nas duplas mistas, Guilherme Teodoro e a eslovaca Tatiana Kukulkova foram eliminados pelos chineses Lin Gaoyuan e Wang Yidi, por 3 sets a 0 (11/8, 11/4 e 11/5), e caíram nas oitavas de final.

Pela chave individual masculino, que segue com Hugo Calderano, outros três brasileiros foram eliminados na 1ª rodada da fase qualificatória, que antecede a chave principal. Eric Jouti foi eliminado pelo chinês Kai Zhou por 3 a 0, com parciais de 3/11, 2/11 e 0/11. Com dores no pescoço, Jouti abandonou a partida após o segundo set.

Vitor Ishiy foi eliminado para o croata Filip Zeljko por 3 a 0 (9/11, 9/11 e 10/12), enquanto Guilherme Teodoro perdeu para Izaac Quek, de Singapura, por 3 a 2 (11/8, 7/11, 11/9, 8/11 e 6/11).