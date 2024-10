Guerra nos bastidores acirra clima para jogo entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil

O jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, nesta quarta-feira, tem como principal "tempero" a guerra nos bastidores por conta da mudança de data do duelo da volta. O Rubro-Negro aprovou a decisão da CBF de adiar o confronto, enquanto o Timão repudiou.

Inicialmente, o segundo jogo da eliminatória estava previsto para acontecer no dia 16 (quarta-feira), pouco tempo após a data Fifa. O Flamengo, que foi eliminado da Copa Libertadores e se vê distante do título do Brasileirão, não gostou da possibilidade de disputar o confronto contra o Timão repleto de desfalques, tendo em vista que seu elenco conta com jogadores importantes convocáveis.

A CBF, portanto, informou na noite do último sábado que os jogos de volta das semifinais da Copa do Brasil ocorrerão no final de semana do dia 19, enquanto os jogos do Campeonato Brasileiro que envolvem Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético-MG serão disputados dias antes.

Como justificativa, a CBF disse que "a elaboração e ajustes do calendário buscam sempre o aperfeiçoamento e a promoção permanente do futebol brasileiro, e em respeito aos princípios do equilíbrio técnico e mérito esportivo reproduzir; e a experiência anterior bem-sucedida com a modificação dos jogos das fases finais da Copa do Brasil para o fim de semana, permitindo aos clubes participantes condições igualitárias, após a data FIFA do dia 15 de outubro, para que empreguem força máxima, utilizando e recuperando os atletas convocados para as suas Seleções Nacionais, o que valoriza a disputa esportiva nessa fase aguda e decisiva da Competição".

Corinthians e Vasco repudiaram a decisão, enquanto Flamengo e Atlético-MG endossaram. O Timão e o Cruzmaltino ingressaram com uma ação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra a mudança de data da segunda semifinal da Copa do Brasil.

Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, desdenhou da situação. "O presidente lá (Augusto Melo) tem torcida, imprensa que cobre o clube, tem blogueiros, tem mídia alternativa que faz pressão enorme... Ele está fazendo o jogo dele. Ele sabe que não vai adiantar nada. O jogo (de volta da Copa do Brasil) vai ser no dia que foi determinado, como várias vezes o Flamengo reclamou e não adiantou", comentou em entrevista coletiva.

Logo após a derrota do Corinthians por 3 a 1 para o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiros, o presidente Augusto Melo teceu fortes críticas à CBF, chegando a relatar que o clube foi ignorado pela entidade.

"Foi a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida, eles estão rasgando o regulamento deles. Eu fui até a reunião da CBF, e foi definido mando de campo e datas, nós nos programamos dentro disso. Quando surgiram comentários na internet, nós notificamos a CBF, liguei para o Ednaldo, liguei para ele, ele disse que estava em uma reunião e me retornaria. Estou até esperando a ligação até agora. A nova data é um absurdo. O mando de campo é nosso, nós que tínhamos que comentar algo se precisasse. O mínimo era chamar os quatro clubes, dar uma diretriz, uma solução. Nós também temos jogadores pré-convocados, mas é questão de logística. Isso é um prejuízo enorme para o Corinthians e para o torcedor. O Corinthians merece respeito dessa instituição da CBF. Não tiveram esse respeito conosco", disse Augusto.

Em meio à guerra de narrativa nos bastidores, Flamengo e Corinthians se preparam para o jogo de ida da Copa do Brasil. Enquanto o Timão não trata a competição como prioridade por conta da delicada situação no Brasileiro, o Rubro-Negro tenta salvar a temporada com Filipe Luis, anunciado como novo técnico após saída de Tite.

A bola rola no Maracanã nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). A volta, até o momento, segue marcada para o dia 20 (domingo), na Neo Química Arena.