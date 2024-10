Gil e Jair monopolizam defesa do Santos, e reservas penam para ganhar chances

Vazado apenas 20 vezes em 29 jogos, o Santos ostenta a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro. E dois dos principais responsáveis por esse bom número são Gil e Jair.

Ambos formam a dupla de zaga titular do técnico Fábio Carille e parece que estão se entendendo cada vez mais. Já são 15 partidas juntos, todas pela Segunda Divisão.

Gil, de 37 anos, é titular desde o primeiro jogo da temporada. Já Jair, de 19 anos, começou a ganhar minutos na reta final do Campeonato Paulista e virou figurinha carimbada na equipe de cima a partir da 13ª rodada da Série B.

Com o monopólio da dupla, quem sofre são os reservas. João Basso, Alex Nascimento e Luan Peres estão sendo pouco utilizados nas últimas partidas. Os dois primeiros não entram em campo desde o dia 30 de agosto, no empate de 2 a 2 com a Ponte Preta.

Luan Peres, por sua vez, foi acionado já na reta final da vitória de 2 a 1 sobre o América-MG, no dia 15 de setembro. Essa foi a única aparição do zagueiro desde que ele retornou à Vila Belmiro.

O Santos vive um bom momento defensivo. O clube sofreu apenas dois gols nos últimos cinco compromissos.

O Peixe volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.