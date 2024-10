Gestão do desgaste do elenco vira prioridade para Zubeldía no São Paulo

O técnico Luis Zubeldía parece preocupado em relação ao desgaste de seus jogadores. No treinamento desta quarta-feira, no CT da Barra Funda, o comandante do São Paulo mais uma vez decidiu dividir os atletas que atuaram na maior parte do tempo contra o Corinthians daqueles que foram pouco utilizados ou não jogaram no último domingo.

Os jogadores que foram titulares contra o Corinthians participaram de exercícios de mobilidade, fundamentos técnicos, ativação de força, posse de bola e combinações ofensivas com finalizações.

Em outro gramado, o restante do elenco se enfrentou em campo reduzido, realizando também atividades de ativação, posse de bola e chutes a gol.

Na última terça, data da reapresentação do elenco, Zubeldía já havia preservado seus principais nomes. Quem foi titular contra o Corinthians realizou exercícios de recuperação. O restante do grupo trabalhou com bola.

Passada a eliminação para o Botafogo nas quartas de final da Libertadores, os jogadores são-paulinos tiveram de juntar os cacos rapidamente e dar uma resposta à torcida no clássico contra o Corinthians, disputado em Brasília. O Tricolor conseguiu sair de campo com a vitória por 3 a 1 sobre seu maior rival, entretanto, o desgastes físico e mental de seus principais nomes eram evidentes.

O São Paulo ainda terá mais dois dias de preparação para o confronto com o Cuiabá antes de viajar para o Mato Groso, o que acontecerá na tarde de sexta-feira, logo após a última atividade realizada no CT da Barra Funda. As duas equipes se enfrentarão no sábado, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.