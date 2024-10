Furch perde espaço no Santos e soma apenas 60 minutos campo nos últimos cinco jogos

Titular no começo da temporada, Julio Furch não está mais com o mesmo prestígio no Santos. O atacante perdeu espaço no time de Fábio Carille na segunda metade da Série B do Campeonato Brasileiro.

O argentino soma penas 60 minutos em campo nos últimos cinco compromissos da equipe. Foram 10 minutos contra o Brusque, 15 contra o América-MG, 23 contra o Novorizontino e 12 contra o Operário-PR. Diante do Botafogo-SP, ele nem sequer saiu do banco.

Contra o Novorizontino, jogo em que Furch mais ganhou minutos, o Peixe corria em busca da virada e apostou as suas fichas no estrangeiro para tentar sair da Vila Belmiro com os três pontos, o que acabou não acontecendo. No restante, os paulistas já estavam ganhando quando o atacante foi chamado por Carille.

O argentino foi titular em boa parte da temporada. O jogador de 35 anos, contudo, vem sofrendo bastante com lesões, especialmente com uma pubalgia. Assim, ele entrou em campo em 33 oportunidades, 20 entre os 11 iniciais, com seis gols e uma assistência.

Um fator que explica a baixa minutagem de Furch nos últimos jogos é a ascensão de Wendel. Recém-contratado, o centroavante já soma duas bolas na rede e três passes para tentos em sete jogos.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.