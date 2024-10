Fluminense x Cruzeiro: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

Dois times que precisam retomar o caminho das vitórias. Esta é a realidade do duelo entre Fluminense e Cruzeiro, que se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em um dos confrontos que abrem a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: a partida será transmitida pelo SporTV e Premiere.

O 1 a 0 sofrido para o lanterna Atlético-GO em Goiás foi a terceira derrota seguida do Fluminense no Campeonato Brasileiro.O time segue mergulhado na zona de rebaixamento com 27 pontos e precisa se afastar desta situação.

O Cruzeiro está melhor posicionado na tabela de classificação, ocupando a oitava colocação com 43 pontos. Precisa voltar ao G-6, mas não vence pelo Brasileirão há três duelos, sendo o mais recente o 1 a 1 com o Vasco em Minas Gerais.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, quer ver sua equipe com a postura que foi capaz de garantir pontos importantes na temporada.

"Temos que ter a postura que tivemos, por exemplo, no começo do jogo passado. Se fizermos isso, vamos jogar de igual com qualquer time e voltar a somar pontos. Do contrário, não vamos a lugar nenhum", disse ele.

Para este jogo o Fluminense não terá o lateral-esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Germán Cano, suspensos. Gabriel Fuentes assume a lateral, uma vez que Marcelo ainda sofre com dores na panturrilha esquerda, e Kauã Elias joga no comando de ataque. Com dores no calcanhar do pé esquerdo, o zagueiro Thiago Silva é dúvida. Felipe Melo está de sobreaviso.

Pelo lado do Cruzeiro, o técnico Fernando Diniz quer ver muita entrega em campo.

"Nós conquistamos coisas no futebol a cada jogo, tentando fechar a marcação, impedindo que o rival jogue, buscando ter o controle da partida. O que peço para este jogo é a mesma entrega que se espera do Cruzeiro", disse ele.

Ainda com dores na região da coxa direita, o meia Matheus Pereira dificilmente vai reunir condições de ir a campo nesta quinta-feira. Desta forma quem fica de sobreaviso é Mateus Vital, que deve começar entre os 11 titulares.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE X CRUZEIRO

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 3 de outubro de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 21h30(de Brasília)



Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (PR)



Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Gizeli Casaril (SC)



VAR: Daiane Muniz (SP)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva (Felipe Melo), Thiago Santos e Gabriel Fuentes; Martinelli, Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Kevin Serna e Kauã Elias



Técnico: Mano Menezes

CRUZEIRO: Cássio, William, Villalba, Zé Ivaldo e Marlon; Lucas Romero, Mateus Vital (Matheus Pereira) e Matheus Henrique; Lautaro Díaz, Gabriel Veron e Kaio Jorge



Técnico: Fernando Diniz