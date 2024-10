Fla começa com Gabigol, e Corinthians tem espanhol no ataque; veja times

Do UOL, em São Paulo

Flamengo e Corinthians estão escalados para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (2), no Maracanã.

O que aconteceu

O Flamengo vai a campo com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Gerson, De La Cruz, Arrascaeta e Erick Pulgar; Gabigol e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

O Corinthians terá entre os titulares: Hugo Souza; Fagner, Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan, Charles, Coronado e Rodrigo Garro; Romero e Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz.

O técnico Filipe Luís, apresentado na última terça-feira (1º), trocou Plata por Gabigol no ataque. No entanto, manteve boa parte dos titulares que vinham atuando sob o comando de Tite,

Já Ramón Díaz, que não tem Memphis Depay na Copa do Brasil, escalou o espanhol Hector Hernández no ataque. Yuri Alberto foi sacado do time titular por desgaste físico.

A partida terá início às 21h45 (de Brasília), com transmissão da TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada), Premiere (pay-per-view) e Amazon Prime (streaming — de acordo com as condições da plataforma).