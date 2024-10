Fla: Vaga na Copa do Brasil pode reduzir impacto financeiro da Libertadores

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Flamengo tem uma missão dura pela frente na Copa do Brasil. A vaga na final significa não só um alívio na pressão de mais um ano sem títulos nacionais ou internacionais, mas também um ganho financeiro importante. Sem a Libertadores e em quarto no Brasileirão, a meta de premiações pode ficar bastante aquém do esperado.

O que aconteceu

O Fla projetava chegar às semis da Libertadores e da Copa do Brasil, à final do Campeonato Carioca e pelo menos em segundo no Brasileiro. Apenas dois desses quatro cenários aconteceu.

O Flamengo já arrecadou pouco mais de R$ 19 milhões na Copa do Brasil. Chegar à final garante pelo menos mais R$ 31,5 milhões se for vice-campeão. O vencedor leva R$ 73,5 milhões.

Com a queda na Libertadores, o rubro-negro deixou de ganhar US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões). O Fla bateu praticamente R$ 35 milhões indo até as quartas.

A vaga na próxima fase do torneio nacional supriria essa diferença. Mas no Brasileiro a situação ainda é mais distante, já que a equipe está em quarto. A premiação de 2023 da competição foi de R$ 47,8 milhões ao primeiro, R$ 45,4 milhões para o segundo, R$ 43 milhões no terceiro e R$ 40,6 milhões ao quarto colocado.

Se manter vivo nas duas competições que ainda disputa também pode dar a vaga na Libertadores de 2025. A ausência na competição mais importante do continente seria considerada catastrófica em termos financeiros e esportivos.

É o segundo ano seguido que o Flamengo não bate as metas esportivas. Em 2023, a equipe caiu nas oitavas da Libertadores e foi quarto lugar no Brasileiro. Na Copa do Brasil, porém, chegou à final. As projeções eram iguais às de 2024.

Mesmo sem títulos no ano passado, o clube ultrapassou a meta orçamentária. O clube chegou a R$ 1,3 bilhão. Esse ano, a expectativa é de bater R$ 1,145 bilhão.