Excluído do jogo contra o Arsenal, Dembélé vive momento delicado no PSG

O Paris Saint-Germain foi derrotado pelo Arsenal por 2 a 0 nesta terça-feira, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Os parisienses não tiveram a presença de Ousmane Dembélé, que foi excluído dos relacionados pelo técnico Luis Enrique, após uma suposta indisciplina do atacante francês. Ainda não existe um prazo para o retorno do atacante ao elenco do PSG.

Antes do duelo contra o Arsenal, Dembélé foi titular na vitória do PSG sobre o Rennes na última sexta-feira, pela Ligue 1. O atacante contribuiu com uma assistência durante o jogo. Porém, o jogador não teria obedecido algumas ordens do técnico Luis Enrique, que anunciou o afastamento do atleta.

"Se alguém de maneira grave não cumpre com as obrigações da equipe, significa para mim que não está preparado. Necessitamos, em uma semana de um jogo tão importante como este, que todos os jogadores estejam disponíveis. Se alguém não cumpre com essas expectativas, não há problema. Mas meu objetivo é buscar o melhor para a equipe. E essa é a minha decisão", disse o treinador.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o elenco do PSG foi pego de surpresa com a decisão do afastamento de Dembélé. Entretanto, Luis Enrique afirma que não houve briga com o atacante francês, ironizando algumas perguntas sobre a situação do atleta durante a coletiva pós-jogo

"Parece que nunca perdemos com Ousmane Dembélé. Mas perdemos contra o Newcastle e em Milão, em Dortmund, em casa contra o Barça. Que medo", disse, ironicamente, o comandante. Nesta temporada, Dembélé tem quatro gols e três assistências em sete jogos pelo Paris Saint-Germain.