Endrick evita lamentar derrota do Real Madrid na Champions e valoriza nova chance na Seleção Brasileira

Na tarde desta quarta-feira, o Real Madrid perdeu para o Lille, por 1 a 0, fora de casa, na segunda rodada da Liga dos Campeões. A derrota foi amarga, mas de certo modo, foi especial para Endrick, que fez seu primeiro jogo como titular do time merengue na competição.

Após a partida, o ex-atacante do Palmeiras evitou lamentar o revés para o clube francês e pregou foco na sequência da temporada, que está apenas começando no futebol europeu.

"Agradeço a Deus pela oportunidade de jogar desde o princípio. Infelizmente não saímos com a vitória, mas a cabeça já está no próximo jogo, porque é uma temporada muito larga. Temos que trabalhar cada vez mais para poder ganhar as partidas e é isso que vamos fazer a partir do próximo treinamento", declarou em entrevista à TNT Sports.

O centroavante vem fazendo um bom início de trajetória com a camisa do Real Madrid. Até o momento, foram nove partidas e dois gols - marcou em sua estreia no Campeonato Espanhol e também em sua primeira partida na Liga dos Campeões.

Por conta do bom desempenho recente, Endrick foi novamente convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira nos compromissos desta data Fifa. O jovem celebrou a convocatória e agradeceu a nova oportunidade.

"Fico feliz de estar sendo convocado. Têm vários jogadores excelentes, vários jogadores que foram pela primeira vez agora de novo, e a gente espera sempre ajudar o Brasil. Vamos buscar também as duas partidas. Creio que para quem vai pela primeira vez é um sonho, e para quem continua indo, continua sendo um sonho. Para mim, agradeço muito por estar indo novamente para a Seleção, e espero seguir indo durante toda a minha carreira", apontou.

Blindagem contra críticas e conversas com Ancelloti

O camisa 16 do clube merengue também comentou sobre as críticas que recebe. Ele, porém, deixou claro que tenta se blindar ao máximo e que só leva em consideração os conselhos de seus companheiros e do treinador Carlo Ancelotti.

"Para ser sincero, eu não vejo nada disso (críticas). Porque como eu já falei em outras oportunidades, futebol é isso. Você pode fazer um gol hoje, todo mundo vai te exaltar e falar que você é o melhor, mas quando você perde um gol, te jogam lá embaixo. Isso já aconteceu comigo há muito tempo, quando eu estava no Palmeiras, e eu aprendi a não ver. Eu não vejo, não interessa. Só sigo os conselhos do meu treinador e dos meus companheiros. Foi isso que eu comecei a fazer e me ajudou bastante. É isso que importa", destacou o jogador.

Por fim, Endrick ainda revelou que conversa constantemente com Ancelotti e disse que o italiano sempre lhe pede para fazer seu jogo e entrar em campo tranquilo, nada mais que isso.

"Eu treino todos os dias, ele sempre me chama para conversar, fala o quão importante é eu estar aqui. Estou aprendendo com os demais, muito feliz de estar aqui. Ele só me pede para ser feliz, jogar tranquilo, e nessa partida não foi diferente. Ele falou para eu ficar tranquilo e fazer meu jogo. Creio que estou feliz de estar treinando com o Ancelotti, que é um grande treinador como todos sabem, e feliz de estar aprendendo muito com ele", finalizou o atleta.

Com Endrick à disposição, o Real Madrid volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Villareal. A bola rola às 16h (de Brasília) no Santiago Bernabéu, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.