Em busca de ritmo, Luan Peres valoriza jogo-treino e celebra atuação do Santos

Recém-contratado pelo Santos, Luan Peres ainda tenta recuperar a sua melhor forma física. Nesta quarta-feira, o zagueiro atuou em toda vitória de 3 a 0 sobre o EC São Bernardo, em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé.

"Esse foi meu primeiro jogo-treino completo desde que voltei de lesão, pois no outro eu tinha jogado apenas 30 minutos, então foi muito importante sim. Estou muito feliz por mim e também pelo desempenho da equipe, por ter vencido sem sofrer atrás e fazendo três lá na frente. Isso dá confiança para o grupo e também nos faz adquirir ritmo, o que é muito importante", afirmou.

Luan Peres reestreou pelo Peixe no dia 15 de setembro, quando entrou nos minutos finais do triunfo de 2 a 1 sobre o América-MG, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, ele não jogou mais.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.