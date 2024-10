Dyego decide, Brasil bate a Ucrânia e volta à final da Copa do Mundo de futsal após 12 anos

O Brasil está na grande final da Copa do Mundo de futsal. A Seleção venceu a Ucrânia por 3 a 2 nesta quarta-feira, na Arena Humo, no Uzbequistão. Todos os gols brasileiros tiveram a participação do capitão Dyego, que marcou duas vezes e participou diretamente do primeiro gol da Seleção, que desviou em Semenchenko.

Assim, a Seleção Brasileira volta à final da Copa do Mundo de futsal após 12 anos, desde 2012, quando o Brasil venceu a Espanha na decisão.

O outro finalista sairá da partida entre Argentina e França, que será disputada nesta quinta-feira, às 12h (de Brasília), na Arena Humo, no Uzbequistão. A grande final será no domingo, às 12h.

O jogo

Faltando cerca de 14 minutos para o fim da primeira etapa, o Brasil teve uma grande chance. Após pressionar a defesa da Ucrânia, a bola sobrou para Arthur, que chutou forte e a bola explodiu no travessão.

Menos de um minuto depois, a Ucrânia respondeu. Cherniavskyi fez um belo pivô, conseguiu arrumar espaço para finalizar de esquerda. O jogador ficou na cara do gol e chutou na trave.

Com 11 minutos de jogo, o Brasil marcou seu gol. Arthur finalizou e o goleiro Sukhov espalmou. No rebote, Leandro Lino disputou com o goleiro ucraniano, venceu a disputa e marcou o gol. Entretanto, a arbitragem entendeu que Sukhov sofreu uma falta na jogada e anulou o tento brasileiro.

Faltando três minutos para o fim da primeira etapa, a Ucrânia abriu o placar. Cherniavskyi roubou a bola e chutou firme no canto direito do goleiro William, que não conseguiu defender.

Com menos de um minuto do segundo tempo, o Brasil empatou o jogo. O capitão Dyego fez grande jogada individual pelo lado esquerdo e chutou forte para o meio da área. A bola desviou em Semenchenko e entrou.

Alguns segundos depois, o Brasil virou. Dyego recebeu na cara do gol e finalizou para uma grande defesa do goleiro Sukhov. No rebote, o capitão brasileiro concluiu de cabeça e virou a partida para a Seleção Brasileira.

Porém, aos nove minutos, a Ucrânia empatou. Neguinho tocou errado, Kurson tabelou e apenas empurrou para o fundo das redes.

A pressão ucraniana aumentou significamente após o gol. Aos 13 minutos, Zhuk finalizou na trave e, no rebote, Savenko chutou novamente no poste.

Faltando quatro minutos, Felipe Valério roubou a bola e sofreu a sexta falta do Brasil no jogo. Na cobrança do tiro livre, Dyego fez o terceiro da Seleção e deu números finais à partida.