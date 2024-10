Coutinho tranquiliza sobre lesão e vê Vasco vivo com volta no 'caldeirão'

Do UOL, em São Paulo

Substituído com dores na perna direita, Philippe Coutinho tranquilizou a torcida vascaína quanto à uma possível lesão sofrida na derrota do Vasco para o Atlético-MG, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Em entrevista ao sportv, o meio-campista do Vasco também destacou o fato do jogo da volta ser disputado em São Januário, no dia 19 de outubro. Por ter perdido por 2 a 1, a equipe precisará vencer por dois gols de diferença para avançar direto à final. Vitória por um tento de diferença levará a decisão para os pênaltis.

O que ele disse?

Lesão? Não [sem lesão séria], eu voltei a sentir um pouco de câimbra, não foi nada demais. No lance do gol, o Emerson teve a felicidade de me ver passando, deu o passe e tive a felicidade de fazer o gol. Agora, o importante é a gente trabalhar bem, a gente vai ter muitos dias até o jogo da decisão contra eles. Então, é nos preparar ao máximo para a gente fazer um grande jogo lá dentro de casa.

Jogo da volta. A gente queria ganhar o jogo, obviamente, mas estamos vivos no jogo, agora a gente decide em casa, tenho certeza que a torcida vai estar lá nos apoiando como sempre fez em todos os momentos, e vai ser uma grande decisão. A gente decide em casa, lá no caldeirão, e é isso, a gente fez um grande jogo, alguns momentos eles iluminaram um pouco mais, no final do jogo a gente teve algumas oportunidades, e é isso, eu vou para o segundo jogo, temos mais 90 minutos agora para dar o máximo e conseguir essa classificação.

Vasco sai em desvantagem

O Vasco até abriu o placar na Arena MRV, mas levou a virada no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Coutinho colocou o Cruz-Maltino na frente, mas Guilherme Arana e Paulinho deram a vitória ao Galo.