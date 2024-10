Corinthians toma sufoco do Flamengo, mas cresce no segundo tempo e perde por diferença mínima no Maracanã

O Corinthians perdeu para o Flamengo por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã. O Timão levou sufoco em grande parte do jogo e ficou perto de sofrer mais gols, mas melhorou na reta final e levou para seu mando a desvantagem mínima.

O Timão sofreu com o forte ímpeto ofensivo do Rubro-Negro, que chegou ao seu gol com Alex Sandro, na primeira etapa. A equipe comandada por Filipe Luis seguiu em cima para ampliar a vantagem, mas pecou na falta de pontaria e na grande atuação de Hugo Souza. O Corinthians melhorou na reta final da partida com as substituições, mas não conseguiu vazar a meta de Rossi.

Com a derrota pelo placar mínimo, um simples empate na volta elimina o Corinthians da competição. Para avançar no tempo normal, o Timão precisa triunfar contra o Rubro-Negro em Itaquera por pelo menos dois gols de diferença. Uma vitória de um gol dos paulistas levaria a eliminatória para as penalidades máximas.

O próximo compromisso do Corinthians é contra o Internacional, na noite de sábado, na Neo Química Arena. Já o Flamengo visita o Bahia no mesmo dia, no mesmo horário. Ambos os duelos são válidos pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A volta da semifinal da Copa do Brasil está programada para o dia 20 (domingo), em Itaquera, às 16 horas (de Brasília).

O jogo

O Flamengo começou o jogo em cima, empurrando o Corinthians para o campo de defesa. Logo aos três minutos, Arrascaeta finalizou na entrada da área para grande defesa de Hugo Souza. Aos 17, o meia uruguaio saiu cara a cara com o arqueiro corintiano e novamente levou a pior.

Aos 30 minutos, Gabigol recebeu cruzamento na medida de Alex Sandro e finalizou de letra para defesa de Hugo Souza. Logo em seguida, aos 32, Alex Sandro recebeu passe de Bruno Henrique, foi à linha de fundo, e chutou firme para o fundo do gol, abrindo o placar para os mandantes.

Aos 41 minutos, o Corinthians teve sua primeira chegada perigosa, com Rodrigo Garro. Após chute travado de Héctor Hernández, Garro finalizou para defesa com as pontas dos dedos de Rossi.

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Timão quase empatou aos oito minutos, com Romero. O camisa 11 recebeu passe de Matheuzinho e finalizou com a canhota na trave lateral de Rossi. O Flamengo respondeu aos 12, com cabeçada de Bruno Henrique em cobrança de falta que acertou o travessão.

Aos 18 minutos, De La Cruz cobrou falta direta e acertou novamente a trave de Hugo Souza. Aos 19, Gerson recebeu passe na medida de Hugo Souza e, cara a cara com Hugo, parou no goleiro. Pouco tempo depois, Héctor Hernández teve grande chance pelo Corinthians, mas finalizou em cima da marcação flamenguista.

Aos 24 minutos, o Flamengo chegou a ir às redes com Gabigol, mas o VAR assinalou impedimento após revisão. Aos 37, foi a vez do Corinthians assustar com chute de Romero que foi interceptado por Léo Pereira. Aos 40, Matheuzinho arrancou pela direita e, com pouco ângulo, acertou a trave.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO 1 X 0 CORINTHIANS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 02 de outubro de 2024, quarta-feira



Horário: 21h45 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio



Assistentes: Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia



VAR: Rodolpho Toski Marques



Público total: 47.052 torcedores



Cartões amarelos: Romero, Hugo e José Martínez (Corinthians); Wesley, Pulgar e Gabigol (Flamengo)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Alex Sandro, aos 32 do 1ºT (Flamengo)

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar, De La Cruz (Matheus Gonçalves), Gerson e Arrascaeta (Alcaraz); Bruno Henrique (Michael) e Gabigol (Gonzalo Plata)



Técnico: Filipe Luis

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan (Gustavo Henrique), Charles (Carrillo), Rodrigo Garro e Igor Coronado (José Martínez); Romero e Héctor Hernández (Yuri Alberto)



Técnico: Ramón Díaz