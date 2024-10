Comitê Paralímpico Internacional anuncia seis modalidades para Jogos Paralímpicos de Inverno em 2030

O Comitê Paralímpico Internacional (IPC, em inglês) anunciou, nesta quarta-feira, as seis modalidades que serão disputadas nos Jogos Paralímpicos de Inverno dos Alpes Franceses, em 2030. Esqui alpino paralímpico, Biatlo paralímpico, Esqui cross-country paralímpico, Hóquei sobre trenó, Snowboard paralímpico e Curling em cadeira de rodas farão parte dos Jogos.

"Estamos extremamente entusiasmados em confirmar as seis modalidades que formarão o programa esportivo dos Jogos Paralímpicos de Inverno dos Alpes Franceses 2030. Como demonstrado nas edições anteriores dos Jogos Paralímpicos de Inverno, todos os seis esportes oferecem competição de alto nível, representando o que há de melhor no esporte paralímpico. Estamos ansiosos para trabalhar com todas as federações internacionais à medida que nos aproximamos do que será uma edição fantástica dos Jogos em 2030", disse Andrew Parsons, presidente do IPC.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paralympics (@paralympics)

As seis modalidades são as mesmas que foram disputadas nos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim, em 2022. A Federação Internacional de Bobsleigh e Skeleton também entrou com a solicitação para participar dos Jogos, mas teve seu pedido negado.

As solicitações pelas federações internacionais foram feitas em janeiro de 2024. O IPC avaliou cada modalidade candidata de acordo com o Manual da entidade internacional e buscou esclarecimentos adicionais dos solicitantes, quando necessário.