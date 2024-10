CPB tem novo presidente no ciclo para LA-2028; Yohansson fica na diretoria

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

José Antônio Ferreira Freire é o novo presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) para o ciclo até Los Angeles-2028. Ele foi eleito em assembleia realizada nesta quarta-feira (2), no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

O ex-velocista Yohansson Nascimento foi reeleito vice-presidente e vai permanecer na diretoria executiva da entidade.

José Freire vai substituir Mizael Conrado, que foi presidente do CPB por dois mandatos. Ele se despede com os recordes atingidos pelo esporte paralímpico brasileiro em Paris-2024 — Brasil conquistou 89 pódios, sendo 25 ouros, e terminou na quinta colocação geral.

Vamos dar continuidade a este trabalho maravilhoso realizado pelo presidente Mizael Conrado, com todos os projetos e programas por todo o país. Agradeço a ele pela parceria de longa data. É uma honra poder substituí-lo no CPB. Será um grande desafio mantermos e até ampliarmos tudo o que foi feito até agora pelas pessoas com deficiência. Mas tenho a certeza de que, com o esforço de todos nós, vamos fazer o CPB cada dia maior José Antônio

Yohansson Nascimento, na Rio-2016 Imagem: Daniel Zappe/MPIX/CPB

Quem é

José Antônio foi presidente da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais (CBDV) por duas gestões. Foi eleito em 2017 e reeleito em 2021. Antes, foi coordenador de futebol de cegos.

Ele nasceu na cidade de Carpina, Pernambuco. Ele ficou cego devido a um descolamento de retina causado por uma cabeçada acidental durante um jogo de futebol convencional, aos 15 anos.

Yohansson Nascimento foi eleito vice pela primeira vez em 2020, para o mandato mais recente de Mizael. Ele foi ouro nos nos 200m nas em Londres-2012, e tem outras cinco medalhas em Jogos Paralímpicos, sendo três de prata e duas de bronze.

O atleta Edson Cavalcante, do atletismo, foi eleito presidente do conselho fiscal do CPB. Também escolhidos o ex-superintendente do CPB Nelson Hervey e o professor e executivo Carlos Ferrari.

A posse da nova diretoria será no primeiro dia útil de 2025. A cerimônia será realizada em 2 de janeiro.

"Depois da quinta colocação histórica nos Jogos de Paris 2024, com recorde de medalhas e campanha extraordinária, o CPB tem um futuro brilhante pela frente, como muitos projetos, programas, uma realidade que nos faz crer que o Brasil vai continuar avançando. E, na eleição de hoje, foi eleito alguém com muita vivência no esporte. Teve trabalhos vitoriosos por onde passou, sendo uma referência não somente para a Paraíba, mas para todo território nacional. Desejo a ele parabéns pela eleição e muita sorte nesta jornada", completou Mizael Conrado.