Por que Cristiano Ronaldo mudou comemoração no último gol pelo Al-Nassr

O gol marcado por Cristiano Ronaldo na vitória de 2 a 1 do Al-Nassr sobre o Al-Rayyan, pela Liga dos Campeões da Ásia, contou com uma comemoração atípica, explicada pelo craque após o apito final.

O gol de hoje [segunda] teve um sabor diferente. Quem me dera que o meu pai estivesse vivo para comemorá-lo. É o aniversário dele

Cristiano Ronaldo, em entrevista coletiva

O que aconteceu

Cristiano Ronaldo mudou o 'script' e comemorou o gol de uma forma mais emotiva, apontando para o céu.

José Diniz Aveiro, pai do atacante português, comemoraria 71 anos de idade justamente na segunda-feira (30).

O pai de Cristiano Ronaldo faleceu em setembro de 2005, quando Cristiano Ronaldo tinha 20 anos e ainda atuava pelo Manchester United.

Aos 39 anos, CR7 chegou ao 904º gol oficial e a 71 tentos em 78 partidas com a camisa do Al-Nassr. Ele admite a vontade de chegar ao milésimo, mas admite que o mais importante no momento é curtir o final de carreira.

Já não vou ter muito mais tempo em campo. O que me importa é que estou aproveitando e não me importa o que as pessoas dizem sobre mim. O que interessa é ganhar

Cristiano Ronaldo volta a campo no sábado (5) para encarar o Al-Orobah, pelo Campeonato Saudita. O Al-Nassr é o quarto colocado, ainda sem derrotas, com 11 pontos em cinco jogos.