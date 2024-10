Com volta de três jogadores, Grêmio treina finalizações e avança em preparação para pegar o Fortaleza

Nesta quarta-feira, o Grêmio avançou na preparação para o seu próximo compromisso: o Fortaleza. Pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor gaúcho enfrenta o Leão do Pici nesta sexta-feira, em sua Arena, às 21h30 (de Brasília). Na atividade desta manhã, Renato Gaúcho contou com três novidades para seguir os treinamentos.

Pavón, Soteldo e Fábio retornaram aos treinos com o grupo e podem ser opções para a comissão técnica do Grêmio. O argentino se recuperou de lesão muscular, assim como o lateral direito, que havia sofrido um problema na coxa direita. O venezuelano, por sua vez, foi poupado contra o Botafogo apenas por desgaste físico e já retornou. Os três atletas fizeram atividades com bola e podem figurar no elenco gremista para enfrentar o Fortaleza.

Do outro lado, os zagueiros Rodrigo Ely e Jemerson ainda não foram reintegrados ao time, e a expectativa é de que continuem como baixas no confronto contra o Fortaleza. Ambos seguem em tratamento de lesões musculares e só devem estar disponíveis no clássico Gre-Nal, previsto para o dia 19, após a pausa para a data Fifa. Ely está fora desde a derrota para o Criciúma, enquanto Jemerson, que começou como titular contra o Red Bull Bragantino, deixou o campo lesionado durante a partida.

Desse modo, a dupla se junta aos jogadores suspensos Marchesín, Villasanti e Monsalve. O goleiro e o volante receberam o terceiro cartão amarelo, e o meia foi expulso no jogo contra o Botafogo.

Uma provável escalação titular do Grêmio tem: Rafael Cabral (Caíque); João Pedro, Gustavo Martins, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Edenilson e Soteldo; Braithwaite.

O Grêmio figura, atualmente, na 13ª colocação e soma 32 pontos. Os gaúchos assim, estão, a quatro pontos do Corinthians, que abre a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro com 28 unidades conquistadas.

O treino desta manhã

Os goleiros do Grêmio participaram de exercícios de aquecimento sob a orientação do preparador Mauri Lima e seu assistente. Enquanto isso, os jogadores de linha realizaram atividades com bola, focando em movimentação, condução e passes, em um circuito organizado pelo preparador físico Mário Pereira e sua equipe.

Na sequência, os atletas foram divididos em dois grupos para um treino de troca de passes e finalizações em um campo reduzido.

O Grêmio retornará aos treinamentos na manhã desta quinta-feira, às 10h, para continuar a preparação visando o próximo confronto pelo Brasileirão, contra o Fortaleza.