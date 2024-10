Com Thiago Silva como dúvida, Fluminense fecha preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável time

Nesta quarta-feira, o elenco do Fluminense finalizou a preparação para o compromisso do Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro. O duelo acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do torneio nacional.

O técnico Mano Menezes comandou o último treino do Tricolor carioca no CT Carlos Castilho e ajustou os últimos detalhes do time. O treinador, porém, terá uma certa dor de cabeça para escalar a equipe titular nesta partida.

Mano Menezes não terá à disposição o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o atacante Germán Cano, que terão de cumprir suspensão. O defensor recebeu o terceiro amarelo, enquanto o centroavante foi expulso já nos acréscimos da derrota para o Atlético-GO no último domingo.

Além dos desfalques por suspensão, o Fluminense ainda não sabe se poderá contar com o zagueiro Thiago Silva. O defensor ainda se recupera de uma lesão no calcanhar esquerdo e não entrou em campo na última rodada do Brasileirão.

Caso Thiago Silva não tenha condições de atuar contra o Cruzeiro, Felipe Melo, Antônio Carlos e Manoel disputam a vaga do capitão tricolor. Já no ataque, Kauã Elias assume a vaga de Cano.

Também há dúvida quanto à presença do lateral esquerdo Marcelo, que sofre com dores na panturrilha esquerda. Dessa forma, sem o camisa 12 e também sem Diogo Barbosa, Gabriel Fuentes pode entrar na posição.

Assim, um provável Fluminense para encarar o Cruzeiro tem: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Felipe Melo ou Antônio Carlos), Thiago Santos e Marcelo (Fuentes); Martinelli, Facundo Bernal, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Kevin Serna e Kauã Elias.

O Fluminense vive situação delicada na tabela da Série A. O Tricolor carioca aparece na zona de rebaixamento - é o 18º, com apenas 27 pontos conquistados, mas possui um jogo a ser disputado. O time busca voltar a vencer após três derrotas consecutivas na temporada.