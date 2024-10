Com reforma à vista, Santos muda contrato com Viva Sorte por naming rights da Vila; veja detalhes

Nesta quarta-feira, Marcelo Teixeira revelou que houve uma mudança na parceria com a Viva Sorte pelos naming rights da Vila Belmiro. O presidente do Santos alterou o prazo do contrato com a empresa de capitalização devido ao avanço das tratativas para reformar o estádio.

O acordo era de 10 anos, mas foi reduzido para apenas seis meses. Segundo explicou o mandatário alvinegro, essa alteração é vantajosa para ambos os lados.

"Tínhamos uma previsão de acordo de 10 anos, tínhamos assegurado esse contrato. Decidimos, entre as partes, reduzir para que a gente não criasse nenhuma expectativa de algo que não acontecesse a partir da nova arena. Há a possibilidade que a Viva Sorte tenha uma participação mais transparente e direta no novo naming rights da arena, não apenas da Vila Belmiro. Com a perspectiva da nova arena, você amplia isso", disse.

O Santos, junto com a WTorre, criou uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), que ficará com até R$ 15 milhões do valor referente aos naming rights. O restante será do Peixe.

Ou seja, caso o contrato seja de R$ 30 milhões, por exemplo, R$ 15 mi ficará com a SPE e R$ 15 mi com o clube.

"Limitamos o valor até R$ 15 milhões para a SPE, acima desse valor, o recurso será diretamente do Santos. R$ 15 será garantido a SPE, o que passar será direto para os cofres do Santos. Também é importante citar que o naming rights foi revisto com relação ao prazo de contrato. Foi diminuído para seis meses. Pois vai ao encontro com as negociações da obra. Isso pode ser vantajoso para os dois lados", detalhou.

O Santos firmou um contrato com a Viva Sorte no dia 17 de agosto deste ano. O acordo, nessa primeira fase, envolve propriedades nos uniformes dos jogadores e da comissão técnica, além dos naming rights até início das obras de construção do novo estádio. Atualmente, a casa alvinegra se chama Vila Viva Sorte.

As obras da nova Vila Belmiro ainda não tem uma data certa para começar. A diretoria do Santos aguarda o Pacaembu para, aí sim, dar início à reforma do Urbano Caldeira.