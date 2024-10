Com lei do ex de Paulinho, Atlético-MG vira sobre o Vasco e sai em vantagem na semi da Copa do Brasil

No confronto de ida pela semifinal da Copa do Brasil, o Atlético-MG largou em vantagem ao vencer o Vasco por 2 a 1. A partida desta quarta-feira aconteceu na Arena MRV.

Os gols da partida aconteceram no primeiro tempo. O Vasco abriu o placar com Philippe Coutinho. Só que o Atlético-MG virou antes do intervalo, com gols de Guilherme Arena e Paulinho, que foi revelado na base do Cruzmaltino e fez valer a lei do ex em Belo Horizonte (MG).

O jogo da volta entre as equipes será no dia 19 de outubro (sábado), em São Januário, às 18h30 (de Brasília). O Atlético-MG vai a campo com a vantagem do empate. O Vasco precisa vencer por dois gols de diferença para avançar à final. Um triunfo carioca por um gol levará a decisão para os pênaltis.

O jogo

O Atlético-MG começou a partida com mais posse de bola. No entanto, o Vasco iniciou o confronto com uma marcação mais forte. Tanto que a primeira boa chance dos donos da casa veio somente aos dez minutos, em chute de Hulk pela linha de fundo.

Só que a resposta do Vasco veio com gol, com 13 minutos. Em contra-ataque rápido, Coutinho recebeu passe na área, passou pelo marcador e chutou cruzado, sem chance para Everson.

O revés foi sentido pelos donos da casa. O Vasco conseguiu controlar a partida após o gol. O Atlético-MG só voltou a assustar aos 32 minutos, com Paulinho. O atacante levou a melhor sobre Maicon e chutou para boa defesa de Léo Jardim. Em seguida, o goleiro cruzmaltino parou cabeceio de Junior Alonso.

De tanto insistir, o Galo chegou ao empate aos 38 minutos. Em avanço rápido, a bola chegou em Guilherme Arana. O lateral acertou belo chute, no ângulo.

O gol animou os mineiros. O Atlético-MG seguiu na pressão e conseguiu a virada aos 43 minutos. Paulinho aproveitou cruzamento, se antecipou a Léo e cabeceou para a rede. Assim, os donos da casa foram para o intervalo a frente no marcador em BH.

No segundo tempo, os mineiros começaram novamente com a posse de bola, mas viram o Vasco criar a primeira boa chance, aos seis minutos. Sforza recebeu passe na entrada da área e chutou perto do gol.

Só que o Atlético-MG logo melhorou após o susto. Os mineiros chegaram com perigo em chutes de Alan Franco e Lyanco. No primeiro, a bola passou perto do gol. Já no segundo, Léo Jardim fez a defesa.

Com o passar do tempo, o Vasco tentou avançar em busca do empate. No entanto, o Atlético-MG aproveitava os espaços para criar boas chances. Primeiro, Hulk chutou, a bola desviou em Maicon e foi na rede pelo lado de fora. Em seguida, Battaglia cabeceou perto do gol.

Nos minutos finais, o jogo ficou aberto. Mas Atlético-MG e Vasco pecaram nas finalizações Com isso, o Galo manteve o placar para sair de campo com a vitória da Arena MRV.

FICHA TÉCNICA



ATLÉTICO-MG 2 X 1 VASCO

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)



Data: Quarta-feira, 2 de outubro de 2024



Horário: 19h15 (de Brasília)



Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP-Fifa)



Assistentes: Neuza Inês Back (SP-Fifa) e Danilo Ricardo Simon Manis (SP-Fifa)



VAR: Wagner Reway (PB-VAR-Fifa)

Cartões amarelos: Emerson Rodríguez e Matheus Carvalho (Vasco)



GOLS: Guilherme Arana, aos 38 minutos do primeiro tempo; Paulinho, aos 43 minutos do primeiro tempo (Atlético-MG) / Coutinho, aos 13 minutos do primeiro tempo (Vasco)

ATLÉTICO-MG: Everson; Lyanco (Bruno Fuchs), Battaglia e Júnior Alonso; Gustavo Scarpa, Otávio, Alan Franco, Rubens (Mariano) e Guilherme Arana (Vargas); Paulinho (Cadu) e Hulk



Técnico: Gabriel Milito

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luís); Matheus Carvalho (Sforza), Hugo Moura e Philippe Coutinho (Payet); Puma Rodriguez (Alex Teixeira), Vegetti e Emerson Rodríguez (Jean David)



Técnico: Rafael Paiva