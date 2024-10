Com gols de Billy Arce e Njie, Santos vence jogo-treino contra o EC São Bernardo

Nesta quarta-feira, o Santos venceu o EC São Bernardo por 3 a 0 em jogo-treino realizado no CT Rei Pelé. Os gols foram anotados por Billy Arce, Pedrinho e Yusupha Njie.

O duelo foi dividido em dois tempos de 30 minutos. O Peixe, dirigido por Carille, entrou em campo com: Diógenes (João Fernandes); Rodrigo Ferreira, Alison, Luan Peres e Souza; Sandry (Vinícius Balieiro), Serginho e Billy Arce; Patrick, Pedrinho (Andrey) e Yusupha Njie.

Os atletas que não atuaram no jogo-treino fizeram atividade técnica no período da manhã, também no CT Rei Pelé.

O Santos volta a campo na próxima segunda-feira, quando visita o Goiás, pela 30ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Serrinha, em Goiânia (GO), a partir das 21 horas.

Para este compromisso, Carille terá força total. Os únicos desfalques seguem sendo os goleiros João Paulo (ruptura no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo) e Renan (edema na panturrilha esquerda), o lateral direito Aderlan (ruptura total do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e o lateral esquerdo Kevyson (lesão no joelho esquerdo).