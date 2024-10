COB realizará eleições gerais nesta quinta-feira

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizará nesta quinta-feira as eleições para o cargo de Presidente, cice-presidente e oito membros do conselho de administração. O evento ocorrerá no Centro de Treinamento do COB, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a partir das 9h30.

Paulo Wanderley e Alberto Maciel Júnior, juntamente com Marco Antônio La Porta e Yane Marques, compõem as duas chapas registradas para os cargos principais da entidade. Quem vencer, começará o mandato em janeiro de 2025 e terminará em dezembro de 2028.

Atualmente, a Assembleia Geral do COB é formada pelos 34 presidentes das Confederações Olímpicas de Verão e Inverno afiliadas ao COB, pelos dois membros brasileiros do Comitê Olímpico Internacional (COI), Andrew Parsons e Bernard Rajzman, e por 19 representantes da Comissão de Atletas.

Também serão definidos sete membros do conselho de administração representantes das Entidades Nacionais de Administração do Desporto (ENADs) filiadas integrantes dos programas olímpicos de Verão e de Inverno e um membro independente do conselho de administração pelos próximos quatro anos.

O Conselho de Administração é encarregado de definir a estratégia e assegurar as boas práticas de governança no COB. Os presidentes de ENADs que concorrem aos sete lugares são: Ernesto Teixeira Pitanga (Triathlon), Felipe Tadeu Moreira Lima do Rêgo Barros (Handebol), Flavio Cabral Neves (Wrestling), Flavio Padaratz (Surf),? ?João Luiz Araújo da Cruz (Tiro com Arco), ?Jodson Gomes Edington Junior (Tiro Esportivo),? ?José Roberto Santini Campos (Badminton), ?Karl Anders Ivar Pettersson (Desportos na Neve),? ?Magali Moreira de Souza Oliveira (Remo),? ?Patric Machado Tebaldi (Dança Desportiva), ?Radamés Lattari Filho (Voleibol) e? ?Rafael Girotto (Canoagem).

O Membro Independente do Conselho de Administração é aquele que, nos últimos dois anos, não possuiu qualquer vínculo econômico ou jurídico com entidades do Sistema Nacional do Desporto, assim como seus parentes, afins ou consanguíneos até o segundo grau.

Os candidatos inscritos para a vaga são:?? Daniela Rodriguez de Castro, ?Ricardo Leyser Gonçalves e ?Willian Miotto Nadir.